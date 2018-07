Mens du sov: Eriksen stråler i USA

Tottenham fik skudt deres forberedelser til næste sæson godt i gang, da de dominerede opgøret mod AS Roma i San Diego på den amerikanske vestkyst.

Ved International Champions Cup bankede de Champions League-semifinalisterne med 4-1 på to mål af Fernando Llorente og to af Lucas Moura, som blev kåret til Man of the Match.

Christian Eriksen var også tilbage på banen for første gang siden VM-skuffelsen med straffesparksnederlaget mod Kroatien, og den danske playmaker var strålende.

Spurs-mandskabet var langt fra i bedste startformation, men Eriksen strøede alligevel om sig med gode afleveringer i de 63 minutter han fik på græstæppet. Det fortæller de engelske medier, heriblandt Sky Sports.

- Det vigtigste i mine øjne var, at vi slog et godt hold og nåede det niveau, vi gjorde i dag. Det var fantastisk for vores spillere, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

28. juli møder det engelske storhold så Barcelona og få dage efter venter AC Milan på den amerikanske charme- og opvarmningstur.

Roma havde Robin Olsen med til San Diego, men den nu tidlgiere FCK-keepere så til udefra hele kampen.

