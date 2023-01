Mere drama i danskerklub

Lørdag kulminerede den seneste tids uro i Anderlecht, hvor klubbens fans har været efter bestyrelsesformand Wouter Vandenhaute.

I en erklæring på klubbens hjemmeside, oplyser klubben nemlig, at Vandenhaute ganske vist fortsætter som bestyrelsesformand i den belgiske storklub, men at han træder et skridt tilbage og overgår til en ikke-udøvende position.

I stedet bliver den daglige drift overladt til klubbens to direktører, den administrerende, Kenneth Bornauw, samt den danske sportsdirektør, Jesper Fredberg.

Uroen skyldes, dels at de sportslige resultater i den grad halter, dels at økonomien heller ikke er for god.

Danske Brian Riemer kom i december til som ny cheftræner i klubben, og det har i de foreløbig to ligakampe efter resulteret i en sejr og et nederlag - men klubben ligger fortsat på en skuffende 11.-plads i Jupiler League.

Brian Riemer har fået hænderne fulde i kriseramte Anderlecht. Foto: Virginie Lefour/Belga/AFP/Ritzau Scanpix

I Anderlechts erklæring bliver det også slået fast, at klubbens populære talenttræner, Jean Kindermans, ikke - som det ellers har været flittigt debatteret - nærmer sig en fyreseddel. Tværtimod bliver det slået fast, at Kindermans har været og også i fremtiden er en vigtig mand for klubbens og dens fortsatte udvikling.

En del af det sidste kommer danske Anders Dreyer med stor sandsynlighed også til at være. FC Midtjylland-profilen er angiveligt blevet købt ved at udløse frikøbsklausulen, og ifølge belgisk presse er Dreyer lørdag i Belgien for at få foretaget det obligatoriske lægetjek, inden aftalen formelt kan underskrives.

Anderlecht skal søndag på en hård opgave i ligaen, da de gæster Club Brugge, der er et af topholdene.

