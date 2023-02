Messi kåret til den bedste

Lionel Messi er ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) verdens bedste fodboldspiller i 2022.

Mandag aften fik Messi prisen som årets bedste ved Fifas stort anlagte prisshow i Paris.

De to øvrige finalister blandt de nominerede var Karim Benzema og Kylian Mbappé.

Messi fik ikke mindst prisen, fordi han spillede en hovedrolle, da Argentina vandt VM i Qatar i december.

The Best Fifa Football Awards har været afholdt siden 2017. Det er anden gang, at Messi modtager prisen. Han blev også kåres som verdens bedste i 2019.

Lionel Messi fik prisen som 2022's bedste foran Kylian Mbappé. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski har ligeledes fået prisen to gange. Sidstnævnte har modtaget den de seneste to år.

Argentinere tog i det hele taget godt for sig ved prisuddelingen. Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, blev kåret som årets træner foran Real Madrid-træner Carlo Ancelotti og Manchester City-manager Pep Guardiola.

Argentineren Emiliano Martínez fik prisen som årets målmand, efter at også han spillede en stor rolle, da Argentina vandt VM.

Hos kvinderne fik den engelske keeper Mary Earps prisen.

Hovedprisen hos kvinderne gik til den spanske Barcelona-spiller Alexia Putellas.

Priserne ved Fifas show skal ikke forveksles med Ballon d'Or, som nu uddeles efter en sæson og ikke efter et kalenderår.