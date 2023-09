Messis bodyguard tiltrækker stor opmærksomhed

Lionel Messi er utroligt populær, og derfor har argentineren fået stillet en bodyguard til rådighed, der passer på ham - nu hyldes livvagten på de sociale medier for sin årvågenhed

Han er her, der og alle vegne.

Ja, fodboldspilleren Lionel Messis nye bodyguard er ikke nogen joke.

Den gik ikke

Manden, der er snak om, er Yassine Chueko. Han er blevet hyret af Inter Miami til at passe på den argentinske superstjerne Lionel Messi, som jagtes vildt af fans fra hele verden.

Anderledes var det ikke i søndagens opgør mod Los Angeles FC, hvor en ung fan forsøgte at give Messi en krammer og få et selfie, men den gik altså ikke.

For inden den unge Messi-fan nåede helt hen til argentineren, blev han brat stoppet af Chueko, der havde taget en vild sprint fra sidelinjen i jagten på den unge fan.

Ud over klippet med den unge fan, der aldrig nåede at få sit møde med Messi, florerer der også videoer af Chueko, der konstant følger Messi, om det så er på banen eller på vej ud af holdbussen.

Annonce:

De mange videoer har naturligvis sat gang i et større gravearbejde for at finde ud af, hvilken baggrund Messis vilde bodyguard har.

Hvis fortjeneste?

De første meldinger gik på, at han tidligere har været en del af den amerikanske specialenhed Navy Seals.

Den teori er dog blevet skudt ned igen, da en talskvinde fra specialenheden ikke kunne finde nogen data på en Yassine Chueko i systemet.

Det skriver Daily Mail.

Én ting er dog sikkert.

Messi har fået en forrygende start på tilværelsen i Inter Miami, hvor han i de 11 kampe, han har spillet, har scoret 11 mål og lavet fem assists.Derudover har holdet ikke tabt, mens Messi har været på banen.

Om det er Messi eller Chuekos fortjeneste, kan man selv vurdere.