Messis luksushotel kan blive revet ned

Den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder har brugt 225 millioner kroner på et hotel i Spanien, der risikerer at skulle rives ned

Det var nok ikke det, Lionel Messi havde forestillet sig, da han i 2017 langede masser af millioner over disken.

Troldmanden med fortid i FC Barcelona brugte 225 millioner danske kroner på et hotel i spanske Sitges, der ligger syd for Barcelona.

Han blev medejer af hotellet MiM Sitges, men efterfølgende er der dukket en ubehagelig overraskelse op til overfladen om luksushotellet med swimmingpool, skybar og havudsigt.

Foto: MiM Sitges Hotel

Der er naturligvis både pool indenfor og udenfor på Messis hotel. Foto: MIM Sitges Hotel

Vi skal helt tilbage til 2009. Her fik forretningsmanden Francisco Sánchez Rodríguez en byggetilladelse til at bygge hotellet fra byrådet. Han overholdt dog ikke grænserne inden for tilladelsen, skriver spanske El Confidencial.

Han byggede hotellet med større altaner end tilladt, og det er ikke bare sådan lige at gøre dem mindre, da de tilsyneladende er en del af bygningskonstruktionen. Rodríguez prøvede længe at få tilladelsen godkendt, men lykkedes aldrig med det.

Hvad gør man så? Ja, forretningsmanden valgte i hvert fald at sælge hotellet til Messi.

Ifølge El Confidencial slog argentineren til, uden han vidste, at der er risiko for en nedrivning.

Det kan dermed ende som en forfærdelig investering for den nyudklækkede Ballon d'Or-vinder.

