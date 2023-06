Messis magiske kontrakt

De må være godt tossede i Saudi-Arabien i dag.

Lionel Messi lignede godt nok en mand, der havde sat mindst én af sine argentinske træsko i ørkensandet, og så vælger han alligevel at rejse vestover i stedet for.

De har nok ellers tilbudt ham så mange penge, han selv kunne slæbe. Og mere til.

Men det var ikke nok. I sidste ende trak Florida, MLS og David Beckham altså mere.

Måske fordi der er en argentinsk træner i Inter Miami, måske fordi der er en fin portion landsmænd i truppen, og måske fordi han også får i pose og sæk i Miami.

For det tyder det på, han gør.

Selvfølgelig.

Messi fortsætter karrieren i USA. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Annonce:

En bid af æblet

Verdenshistoriens vel nok største og mest profilerede fodboldspiller skal ikke gå for lud og koldt vand, selvom det godt nok havde klædt ham at tage et år som amatør i FC Barcelona. Men det er begyndt at sive med detaljer fra den kontrakt, han har indgået i USA.

Og her er det allerede kommet frem, at der ikke bare er tale om en standardkontrakt med fri bil og alle de fodboldstøvler, han kan få på.

Der er bonusser. Lukrative bonusser forstås.

Sidste år indgik Apple og MLS, den amerikanske liga, en indbringende aftale for MLS. 2,5 milliarder dollars - svarende til godt 17 mia. kroner - over en tiårig periode. For rettighederne.

Derudover har Adidas rettighederne til tøjet i ligaen. Det har de givet 830 millioner dollars - svarende til 5,7 mia. kroner.

- Adskillige kilder involveret i eller briefet om diskussionerne på højeste niveau, sagde tidligere på ugen, at MLS og Apple har talt om at tilbyde den argentinske verdensmester en bid af de indkomster, der kommer fra nye abonnenter, skriver Miami Herald og The Athletic.

Andel i merchandise-overskud

Og det er ikke usandsynligt, at der kommer en pæn stor portion amerikanere, der skal til at se soccer den kommende sæson.

Annonce:

Og Adidas vil også være med.

Angiveligt har tøjgiganten på egen hånd sørget for at arrangere møde med Messi for at lokke ham til USA - selvfølgelig med lovning på en del af kagen i det overskud, Adidas regner med at sikre på salg af Messi-merchandise.

Så det ender jo nok med, at han skraber en fin skilling til sig. Alt andet ville da også være sært.

I skrivende stund er kontrakten faktisk ikke skrevet under endnu, men til avisen El Mundo Deportivo sagde Messi onsdag:

- Jeg har taget min beslutning, og jeg tager til Miami. Aftalen er stadig ikke 100 procent lukket. Der mangler et par ting, men vi fortsætter ned af stien. Hvis det ikke kunne blive Barcelona, ønskede jeg at forlade Europa, sagde han.