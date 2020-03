Midt i coronaalarm: Her spiller de stadig

Mens flere lande i Europa har droppet fodbold for en stund, bliver der stadig spillet enkelte steder.

Et af de steder, hvor man slet ikke har i tankerne at lukke ned for fodbolden, er det lille fodboldland Gibraltar. Her forklarer man sig med, at man kun lige mangler at spille fire runder mere, inden sæsonen er slut.

- I modsætning til mange andre turneringer i Europa, mangler vi bare fire runder for at få færdiggjort den hjemlige liga. Vi vil blive færdig, så vi kan følge forpligtelserne over for UEFA-turneringer, skriver fodboldforbundet på sin hjemmeside.

Selv om det fremgår, at kampene spilles for lukkede døre i Gibraltar, er der alligevel en smittefare forbundet med omklædningsrummet, hvor man ofte sidder tæt.

Grunden til den store nedlukning i mange lande er, at man ved at undgå mange mennesker samlet håber på at kunne bremse den store Covid-19-spredning, som man har set i for eksempel Danmark de senere uger.

