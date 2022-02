Mikael Uhre fanget i ærgerlig venteposition

Der er gået to uger, siden Mikael Uhre blev solgt fra Brøndby IF til Philadelphia Union, men den danske bomber har endnu ikke sluttet sig til sin nye holdkammerater.

Mens resten af spillerne i Philadelphia Union er på træningslejr i Florida, venter Uhre således stadig på, at han modtager sit visum. Indtil det er faldet på plads, vil danskeren ikke kunne deltage i træningslejren.

Det fortæller klubbens cheftræner Jim Curtin ifølge flere lokale medier, heriblandt Philadelphia Inquirer, der beskriver træneren som frustreret med situationen.

- Jeg har det nok ligesom jer, for jeg håber, han kommer her så hurtigt som muligt, sagde Jim Curtin på et pressemøde onsdag og tilføjede:

- Vi er bare på en måde i en venteposition her, og det afhænger af regeringens nåde at få ham ind i landet så hurtigt som muligt. Men vi har gjort alt, vi kan. Alt papirarbejdet er blevet arkiveret, og vi venter bare nu.

Læs også: Storsalg åbner døren: Guldrandede muligheder

27-årige Uhre blev købt af Philadelphia Union for lige under 20 millioner kroner, hvilket efter sigende gør ham til klubbens største indkøb nogensinde.

Han har fået en treårig kontrakt i 'the city of brotherly love' i første omgang, men den kan forlænges med yderligere et år.

Philadephia Union indleder sæsonen i MLS om godt to uger, når de 26. februar møder Minnesota United - forhåbentlig med Mikael Uhre i truppen til den tid.