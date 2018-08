Mikkel Duelund skifter til Dynamo Kiev

FC Midtjylland har brugt transfervinduets sidste dag på at sælge forsvarsprofilen Bubacarr Sanneh, og nu er også Mikkel Duelund fortid i klubben.

Den unge offensivspiller er blevet solgt til den ukrainske storklub Dynamo Kiev. Det bekræfter FC Midtjylland på sin hjemmeside.

FCM-sportschef Svend Graversen sender Duelund afsted med rosende ord.

- Mikkel kan ikke roses nok for den rejse, han har taget, siger Graversen til klubbens hjemmeside.

- Han er et unikt talent, og vi er naturligvis stolte af, at vi nu - for tredje gang i år - sender en spiller med en fortid på akademiet videre til en europæisk storklub, siger Svend Graversen.

21-årige Duelund har været med til at vinde DM-guld med FC Midtjylland to gange. I alt er det blevet til 94 superligakampe og 21 mål i FCM-trøjen.

- Det er fantastisk, at han nu i en så ung alder er moden og klar til at tage springet til en kæmpe klub som Dynamo Kiev, siger Graversen.

I den ukrainske hovedstad bliver han blandt andet holdkammerat med den tidligere FC København-spiller Benjamin Verbic.

Klubben deltager i Europa League og er havnet i gruppe K med FC Astana fra Kasakhstan, Rennes fra Frankrig og Jablonec fra Tjekkiet.

