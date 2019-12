Milde moses! Uden sammenligning årets værste tackling

Vi ved det faktisk ikke. Indrømmet.

Men det er nærliggende at tro, at den fodboldspiller med bolden, der har taget opstilling ude ved sidelinjen, har gjort et eller andet forkert.

Om det er et ureglementeret skulderskub, en Materazzi-sviner-Zidanes-søster-episode eller måske noget børssvindel engang…vi aner det ikke.

Men denne privatoptagelse lader ingen tvivl tilbage: Han får læst og påtalt i den tackling, der følger få sekunder inde i klippet.

Der findes bandemedlemmer i Tingbjerg, der ville ønske, de havde gjort ved deres fjender, hvad ham her får at føle. For det er vildt.

En tackling i høj fart med knopperne forrest – oppe i knæhøjde. Man kan næsten høre ens bindegale U12-træner brøle ’Så saver vi brænde, gutter’ ude på sidelinjen i en vigtig kamp om Lolland-Falster-mesterskabet mod Listrup for mange år siden.

Synderen her er Lucas Torres.

Han er argentiner og får ram på sin modstander, der krøller fuldstændig sammen i smerte.

Har gjort det før

Det afstedkommer, som optagelsen også viser, et sammenstød af en anden verden mellem de to hold, hvor øretæverne står i kø.

Episoden finder sted i finalen i den argentinske Liga Lujanense de Fútbol tirsdag i kampen mellem Club Social y Deportivo La Unión og Social Atlético Televisión med Torres på holdet.

Torres og Social Atlético Televisión var nede 4-1 i slutkampen, og der blev aldrig scoret yderligere. For dommeren, der må siges at have en fin situationsfornemmelse, stoppede affæren her, mens spillerne fortrak til omklædningsrummene. Ifølge de lokale rapporter fortsatte især de mundtlige overhalinger hér, inden der faldt ro på.

Og se så lige her: Lucas Torres har gjort det før!

Han fik en monster-karantæne på 24 spilledage i 2016, da han som Lugano-spiller i argentinsk fodbold og voldsomt rasende over et rødt kort skubbede en dommer i ansigtet, så denne væltede omkuld.

Fire mænd måtte holde ham tilbage, ellers var han gået yderligere til angreb på dommeren.

Se den uhyggelige tackling i klippet øverst.

