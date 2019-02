Milliarderne flyder: Fodbold-lønningerne går amok

Den første fodboldklub i verden til at runde et lønbudget på tre milliarder kroner er en realitet, viser en ny rapport fra UEFA

Pengene ruller i international fodbold. Og de ruller hurtigt.

I en ny rapport har UEFA kigget på økonomiske nøgletal fra forbundets bedste ligaer (regnskabsåret 2017), og der bliver jongleret med milliarder i de største klubber.

En af de absolut største udgiftsposter er lønninger. I Premier League alene udgør løn alene mere end 22 milliarder kroner eller 56 procent af omsætningen.

Det er klart højest af alle ligaer og næsten dobbelt så meget som i den spanske La Liga.

Men det er dog her, at man finder de to klubber med de højeste lønudgifter.

Real Madrids lønbudget steg i finansåret 2017 med hele 32 procent, så kongeklubben bliver første klub nogensinde med lønudgifter for lidt mere end tre milliarder kroner. Med til det hører naturligvis, at Cristiano Ronaldos løn er medtaget, da det jo drejer sig om tallene for 2017 - så der kan komme et ganske betragteligt fald.

Lige efter Real Madrid følger rivalerne fra Barcelona, der har lønudgifter på 2,8 milliarder kroner - naturligvis pumpet godt op af Lionel Messis gage på 320 millioner kroner årligt.

I den pengestærke Premier League er det ikke uventet Manchester City, der tegner sig for den største løn-pose. 2,5 milliarder kroner går til aflønning af stjernerne der, mens bysbørnene fra United halser efter med 2,3 milliarder kroner. Premier Leagues førerhold, Liverpool, findes helt nede på 9.-pladsen (nummer fire i Premier League) med 1,8 milliarder kroner.

At Premier League-hold i gennemsnit kan bruge mere end en milliard kroner på løn skyldes ikke mindst en meget lukrativ tv-aftale. Den tegner sig for mere end halvdelen af de 20 klubbers samlede omsætning på knap 40 milliarder kroner og går derfor nogenlunde lige op med det samlede løn-budget.

Overskuds-rekord

En sjov detalje er i øvrigt at kigge på profitten for alle klubberne. For her er det ikke de sædvanlige store klubber, der dominerer.

Selv om giganterne opererer med relativt store overskud på driften, sluger primært transferudgifter en væsentlig del af dem.

Her er Danmarks bedst betalte sportsstjerner: Caroline rammer 100 millioner!

Derfor er det noget overraskende Kasper Schmeichels Leicester, der har registreret det største overskud nogensinde med en profit på 665 millioner kroner.

Efter dem følger Napoli med en profit på 540 millioner kroner, mens West Ham sniger sig op på en tredjeplads med et overskud på lige under 400 millioner kroner.

