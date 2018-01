Millioner har stemt: Hvor er Christian Eriksen?

Siden slutningen af november har man på Det Europæiske Fodboldforbund, UEFAs, hjemmeside kunnet stemme på 50 spillere - fem målmænd, 15 forsvarsspillere, 15 midtbanespillere og 15 angribere - til Team of The Year for 2017, og blandt de 50 navne var Christian Eriksen, som altså var i spil til en plads på midtbanen.

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11. januar 2018

8.8 millioner har afgivet deres stemme, og nu har UEFA talt dem alle sammen. Der er ikke blevet plads til Christian Eriksen på det stjernebesatte mandskab. Alene det at være nomineret må dog siges at være et stort skulderklap til den danske landsholdsspiller, som han kan tage med sig i 2018.

Christian Eriksen var nomineret, men blev overgået af Luka Modric på det hold, som 8,8 millioner europæere har stemt frem. Foto: AP

Her er Team of the Year 2017 fra UEFA

Gianluigi Buffon

Daniel Alves, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Marcelo

Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modric, Eden Hazard

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

