Millioner vælter ind: Stjernen har en klar plan

Der begynder på flere måder et nyt kapitel for Kalidou Koulibaly, efter han har skrevet kontrakt med Al Hilal i saudiarabisk fodbold.

For selvom han tjente gode penge i først Napoli og siden Chelsea, så kan det virkelig ikke måle sig med det, der nu begynder at rulle ind på kontoen.

Det er nu ikke fordi, hverken Al Hilal eller Koulibaly selv har lagt tallene ud til offentligt skue, men der gættes mange steder på, at forsvarsklepperten fra Senegal står til 30 mio. euro om året. Det svarer til 224 mio. danske kroner. Sådan rundt regnet.

I Chelsea lå han og rodede rundt med næsten useriøse 10 mio. euro.

Uanset om det er helt hen i vejret, eller om det er spot on, så er der ingen tvivl om, at Kalidou vil benytte lejligheden til at sende dem videre til dem, der virkelig betyder noget.

- Jeg kan ikke tro det. Nu vil jeg være i stand til at hjælpe hele min familie med at bo godt, fra mine forældre til mine fætre, og støtte mine Capitaine du Coeur-associationer i Senegal.

Kalidou Koulibaly under VM. Foto: Raul Arboleda/AFP/Ritzau Scanpix

I fodsporene på landsmanden

- Vi er gået i gang med at bygge en klinik i mine forældres landsby. Jeg har mange projekter, der skal hjælpe unge mennesker. Jeg bryder mig ikke om at sidde på hænderne. Jeg foretrækker at være, hvor der er brug for mig, siger han.

Dermed går han for alvor i fodsporene på landsmanden Sadio Mané, der i mange år har sendt rub og stub, eller i hvert fald mange af sine penge, hjem, så der kunne blive bygget skoler og hospitaler i sin hjemegn.

Men der er også en anden grund til skiftet, forklarer Koulibaly:

- Jeg er muslim og kommer til et land, der er ideelt for mig og min familie.

Han forlader Chelsea efter bare en enkelt sæson, hvor det blev til 32 kampe, uden han på nogen måde fik efterladt et indtryk af den verdensklasse, han viste i Napoli.