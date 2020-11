Mindes Maradona: - Han var et godt menneske

Italiensk fodbold i 1980'erne var et overflødighedshorn af datidens superstjerner.

Blandt dem var danske Preben Elkjær i Hellas Verona og Michael Laudrup i Juventus, men et navn overstrålede dem alle.

I den sydligste del af Italien forvandlede Diego Maradona nemlig fattige Napoli til italienske mestre, og de danske stjerner stod flere gange overfor ham.

Preben Elkjær var med til at gøre Verona til italienske mestre. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor var det også en berørt Elkjær, der sammen med Laudrup onsdag aften gik live som Chamapions League-eksperter hos 3+ i kølvandet på nyheden om fodboldlegendens død i en alder af 60 år.

- Når man har været tæt på ham, og oplevet hans tid i Italien og alt det, han har stået igennem, så kan man ikke lade være med at få et forhold til ham.

- Jeg har også interviewet ham ved flere lejligheder, og er kommet lidt tættere på personen. Så kan man ikke undgå at blive lidt berørt af det, siger Preben Elkjær, som kun har ros til argentineren, til 3+.

- Han er en spiller fra vores generation, der var helt udenfor skiven. En fantastisk fodboldspiller. Det vil jeg altid tage med mig, lyder det fra Danmarks måske bedste angriber gennem tiden.

Maradonas barske liv: Skandalerne stod i kø

Preben Elkjær har ved flere lejligheder interviewet Diego Maradona. Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Wilmann

Han har som resten af verden kunnet se, hvordan Maradona ofte havde svært ved at finde balancen i livet efter fodbolden, der blandt andet var præget af kokainmisbrug, skandaler og dårligt helbred.

- Det, vi har set fra Maradona på banen, er det, vi husker. Man stod bare med munden åben og tænkte, ’jeg vidste slet ikke, at man kunne det der med en fodbold’.

- Der var to Maradona’er. En på banen, som var helt udenfor skiven og så en udenfor, der havde meget at kæmpe med og havde det svært.

- Hvis man har været tæt på det, der skete, omkring Diego. Det pres, han var under, den opmærksomhed han fik i hele verden hvert sekund, det kræver sin mand. Det magtede han desværre ikke.

Men alle problemerne bør ikke skygge for, at der var noget godt under facaden, undertreger Elkjær.

- Jeg har aldrig hørt nogen af hans holdkammerater tale andet end meget pænt om ham. Det siger meget, at dem, der er tæt på ham, de elskede ham alle sammen. Han var et godt menneske inderst inde, selvom han havde nogle udfald.

Michel Platini og Michael Laudrup i Juventus-trøjen. Foto: Ritzau Scanpix

Michael Laudrup er heller ikke i tvivl om, hvordan Diego Maradona skal bedømmes.

- For mig er han den største i den tid, jeg har set fodbold.

Laudrup, der ligesom Maradona har optrådt for FC Barcelona - dog med større succes end argentineren, peger på, hvor brutalt, der blev spillet mod Diego Maradona.

- Hver generation har sine ting. Dengang blev der givet tilladelse til meget mere, og forsvarsspillerne gik ind med nogle tacklinger, vi slet ikke ser mere, heldigvis.

- Hver eneste gang han gik ind på banen, skulle han se sig over skulderen, og han havde skinner på både foran og bagpå, siger Laudrup.

