Mirakel-historie: Skolepedel helt lige med Neymar

Siger navnet Klæmint Olsen dig noget?

Det gør det med stor sandsynlighed ikke, med mindre du er fra Færøerne og går op i fodbold. I så fald siger det dig en hel masse.

Den 29-årige færing tørner til dagligt ud for NSI Runavik, og han er alletiders topscorer i den hjemlige liga med 173 mål.

I sidste sæson blev han ligatopscorer på øen med 26 mål, og det placerer ham lunt i kampen om Den Gyldne Støvle, som gives til topscoreren i en europæisk topliga.

Han er lige nu nummer 25. Side om side med Neymar, der dog har stadig har kampe tilbage i sin sæson til at få totalen i vejret.

Ved siden af fodbolden arbejder Klæmint Olsen som skolepedel, og det er et lille mirakel, at han overhovedet kan spille fodbold.

Runavik-angriberen blev nemlig født med en klumpfod, og lægerne spåede ham alt andet end en fodboldkarriere.

- Allerede i starten af mit liv fik mine forældre at vide, at jeg aldrig ville kunne komme til at spille fodbold. Det var en motivation til at starte med, for jeg skulle jo overbevise lægerne om, at det kunne jeg sgu godt, siger Klæmint Olsen til Tipsbladet.

- Der er tydelig forskel på mine lægmuskler. Den i mit venstre ben er en del mindre, men jeg tror ikke, det er noget, der påvirker mig negativt. Den eneste forskel er, at jeg ikke kan hoppe fra venstre ben. Der er ingen springkraft i det. Når man er højrebenet, springer man normalt fra venstre ben, men det gør jeg så ikke.

En spiller med Klæmint Olsens målnæse kunne sikkert sagtens have fået en udmærket karriere i eksempelvis en mindre klub i Danmark, men et skifte til udlandet har aldrig tiltalt den tømrer-uddannede angriber.

- Nej, jeg har faktisk aldrig overvejet at skifte. Jeg er opvokset her i klubben og fik så chancen som fast mand i startopstillingen i 2009, hvor det hele også peakede rent pengemæssigt i budgettet.

- Men så gik det den anden vej, og klubben var ved at gå konkurs i 2012, så der startede vi på en frisk. Vi spillede kun med unge spillere fra Runavik, så det var en ny start, som vi så har bygget på siden hen.

- Måske er det derfor, at jeg ikke har skiftet klub. Jeg blev jo også anfører ret tidligt – da jeg var 22-23 år. Jeg har ikke haft lyst til at skifte, selv om der er flere penge i Klaksvik og Tórshavn, siger Klæmint Olsen.

