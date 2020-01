Model og fodboldstjerne i grumset voldtægtssag

Den russiske model Luisa Kremleva har beskyldt AC Milans Theo Hernández for voldtægt. Spanske medier melder, at hun er blevet anholdt for at have fundet på anklagen

I sidste uge meldte spanske Marca, at en voldtægtssag mellem den russiske model Luisa Kremleva og AC Milans Theo Hernández havde taget en ny drejning, for ifølge mediet skulle hun nu været blevet anholdt under mistanke for at fabrikere historien om overgrebet.

Sagen stammer tilbage fra 2017, hvor de skulle have mødtes på Olivia Valere nightclub i Marbella. Hun påstod, at hun havde fået narkotisk stof i sin drink og var blevet taget med på parkeringspladsen.

Han skulle efter hendes udsagn have prøvet at voldtage hende, og at han havde banket hende, da hun sagde nej.

Den tidligere Real Madrid-spiller har indrømmet, at de havde sex, men efter hans opfattelse skete det uden nogen som helst form for tvang.

Sidste år kom sagen så for retten, og her viste en gynækologisk undersøgelse, at de havde haft sex, men videobeviserne viste samtidig, at der ikke var nogen tegn på aggression. Optagelserne viste også, at de to vendte tilbage til natklubben sammen.

Sammenholdt med, at man ikke fandt spor af narkotika eller bedøvelse i hendes prøver, blev Theo Hernández frikendt.

Den franske forsvarsspiller jubler over scoringen mod Udinese. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Nu skulle det hele så have vendt mod den russiske kvinde, som den spanske anklagemyndighed nu forsøger at få dømt for falsk anmeldelse.

Hun påstår dog, at det ikke har noget på sig.

- Jeg blev ikke anholdt. Jeg har ikke noget på straffeattesten, skrev hun til sine 23.000 følgere på Instagram.

Også hendes mor, Mila, har været ude og forsvare hende.

- Det er en løgn. Min datter er ikke blevet anholdt. Hun kom derhen for at hente en note. Vi er så trætte af løgnene. Noten er en privat ting. Vi kommer til at forsvare os selv, siger hun til spanske Antena 3.

- Han ved, hvor mange blå mærker hun havde. Jeg har set min datters skader. Det, de siger, gør ondt. Hun var ramt af blå mærker og skrammer. Med tiden vil sandheden komme frem.

Theo Hernández var med i Real Madrids succesfulde Champions League-kampagne i 2017/2018, hvor holdet vandt turneringen. Senere kom han til Real Sociedad og dernæst AC Milan, hvor han har fået en genfødsel.

De fem mål i 16 kampe har vakt opsigt i Italien, hvor han spiller som venstreback.

