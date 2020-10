Mor brød sammen: 'Svinehamrende dumt'

24 ubesvarede opkald.

Ken Ilsø vidste godt, at der var noget galt. Da han ringede tilbage til antidopingmyndighederne, fik han at vide, at han var testet positiv for stoffet benzoylecgonin, som findes i kokain.

Den tidligere FCM og Düsseldorf-spiller gik i chok og panik og mistede nærmest sin sjæl, som han selv formulerer det i podcasten 'Friløber'.

Ken Ilsø i landsholdslejren før venskabskampen mod Wales i 2008. Foto: Jesper Stormly Hansen/Polfoto

Dopingdommen, som Adelaide-spilleren fik i 2019, gav ham en karantæne fra al sport i to år. Ilsø var på daværende tidspunkt 32 år gammel, så straffen afsluttede hans karriere.

I Australien havde han det svært og følte sig meget alene og havde hjemve. Han fortalte det til sin familie, og de kunne sagtens mærke, at det ikke var den glade dreng, de kendte, som var i røret.

Moderen brød sammen, da hun fik beskeden om den positive prøve.

- Det er svinehamrende dumt, men du har skadet dig selv. Der kommer ikke til at have indflydelse på andre. Du skal vide, at jeg er skuffet, men du skal også vide, at du ikke har slået nogen ihjel, lød moderens ord, husker Ilsø i podcasten.

Hun lå nærmest vågen en uge og bekymrede sig om sin søn.

Ilsø tager sig til hovedet i Dortmund-dysten fra 2013. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Spillerforeningen var sidste år på banen og kommentere sagen. De var glade for, at der blev lagt vægt på, at Ilsø ikke havde indtaget stoffet for at forbedre præstationen.

- Når det er sagt, er to års udelukkelse en hård straf. Vi har i årevis argumenteret for, at spor af benzoylecgonin og andre 'social drugs' bliver straffet for hårdt. Fordi denne form for brug af 'social drugs' ikke handler om at snyde i sin sport og dope sig til et bedre resultat. Derfor vil vi gerne hjælpe personen og ikke kun straffe, sagde daværende direktør Mads Øland til Spillerforeningens hjemmeside.

- Det var ikke en kalkuleret beslutning, der skulle gøre mig bedre på fodboldbanen. Det var derimod en elendig beslutning, jeg tog i et svagt øjeblik, sagde Ken Ilsø i forbindelse med, at karrierestoppet blev officielt for et år siden.

