Mourinho har besluttet sig: Klar i mælet om nyt job

Den kontroversielle portugiser udtrykker nu et længe næret ønske om at blive landstræner og spille slutrunder om EM og VM

Han har vundet trofæer i fire forskellige, europæiske ligaer og været i storklubber som Real Madrid, Inter, Chelsea og Manchester United.

Nu har Jose Mourinho udset sig et nyt karrieremål. Han vil være landstræner – og ikke nødvendigvis for hjemlandet Portugal.

- Jeg har lyst til at konkurrere i nye turneringer, og her tænker jeg på VM- og EM-slutrunder, siger han til det portugisiske site, Eleven Sports, i et interview, der bliver refereret af Goal.

Den 56-årige portugiser har siden fyringen i United i december, været uden arbejde som manager og har i stedet været tv-ekspert hos beIN SPORTS. Sideløbende har han så tænkt i nye baner.

- Gennem længere tid har jeg følt længsel efter at prøve sådan et eventyr. Lige nu ser jeg mig selv mere som landstræner end i spidsen for en ny klub.

- Er Portugal det rigtige landshold for mig? Det er jeg ikke sikker på, siger Jose Mourinho, der bragede igennem på den internationale scene, da han i 2004 vandt Champions League med Porto.

Jose Mourinho blev ikke ligefrem klappet ud af Old Trafford i december. Foto: Ritzau Scanpix

Han gentog kunststykket med Inter seks år senere og blev engelske mester med Chelsea i 2005 og 2006.

Han vandt det spanske mesterskab med Real Madrid i 2012, men hos Manchester United blev det op ad bakke for den kontroversielle manager, der i sin tid kom til England og introducerede sig selv som ’The Special One’.

Hans udtrykte ønske om nu at blive landstræner skal muligvis også ses i sammenhæng med, at storklubber ikke længere står i kø for at ansætte ham.

