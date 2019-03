Mourinho kasserede 'ensom dreng': Nu er han blandt verdens bedste

Det var ikke José Mourinhos manglende evne til at håndtere unge spillere, der gjorde Mohamed Salahs tid i Chelsea til en fiasko. Egypteren var for umoden, fortæller portugiseren

I 2013 fik en schweizisk klub det meste af fodboldeuropa til at spærre øjnene op.

Ad to omgange besejrede upåagtede FC Basel mægtige Chelsea med José Mourinho i spidsen i Champions Leagues gruppespil. Og i både London og Basel var de anført af en egyptisk troldmand, der satte de engelske sværvægtere til vægs med fart, teknik og sublim boldkontrol.

Mohamed Salah scorede schweizernes ene mål i 2-1-sejren på Stamford Bridge og stod ligeledes bag kampens eneste scoring i 1-0-sejren på St. Jakob-Park i returopgøret.

Allerede i det efterfølgende januar transfer-vindue besluttede Mourinho og Chelsea derfor at lægge i omegnen af 125 millioner kroner på bordet for at få 'Den Egyptiske Messi' til den engelske hovedstad - lige for næsen af blandt andre Liverpool, der på det tidspunkt længe havde cirklet om spilleren.

Men tiden under den kontroversielle portugiser blev aldrig en succes for Mohamed Salah, der blev vejet og fundet for let.

Ét år, 19 kampe og to mål senere blev teknikeren derfor sendt til Italien på en lejeaftale. Egypteren vendte aldrig tilbage til Chelsea, men fik i stedet skabt et navn for sig selv i Italien gennem et par gode sæsoner i både Fiorentina og AS Roma.

Azpilicueta, Kante, Drinkwater og Andreas Christensen forsøger i samlet flok at pille bolden fra 'Den Egyptiske Messi.' Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

De stærke præstationer i støvle-landet fik i sommeren 2017 endnu en gang Liverpool til at gøre sig til, og denne gang tog Salah imod tilbuddet fra Merseyside med åbne arme. En beslutning, som hverken han eller klubben formentlig har fortrudt siden.

Med 64 mål i 90 kampe for 'The Reds' har Salah skudt sig helt op blandt de største stjerner i fodboldens verden siden sin retur til den engelske Premier League.

Men egypterens store succes efter skiftet væk fra Chelsea har også fået både fans og eksperter til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke kunne bruges af Mourinho på Stamford Bridge.

Og nu har den iltre portugiser selv givet en forklaring på, hvad der gik galt for troldmanden under deres fælles tid i London.

Der er mere kærlighed i luften mellem Salah og hans nuværende træner i Liverpool, Jurgen Klopp. Foto: Russel Cheyne/Ritzau Scanpix

Som kommentator på beIN sport fortalte Mourinho søndag aften, at den dengang 21-årige Salah slet ikke havde, hvad der skulle til for at klare skærene i Premier League.

- Han ankom til Chelsea fra Basel som en ensom dreng, en naiv dreng, fuldstændig ude af kontekst og fysik skrøbelig.

- Så tager han til Italien. Han får erfaring i Fiorentina, han får erfaring i Roma, og da han vender tilbage til England, er han blevet vant til det høje niveau i europæisk fodbold.

- Han har en bedre forståelse for spillet, han er fysisk meget stærkere. Du kan se, at hans krop er meget stærkere, og han har meget mere selvtillid, siger Mourinho.

Om Salah selv er enig i den vurdering vides endnu ikke.

Men når ordene kommer fra manden, der også fandt både Kevin De Bruyne Og Romelu Lukaku uegnede til førsteholds-fodbold i Chelsea, så kunne en kyniker fristes til at kalde udmeldingen fra 'The Special-One' for en tynd kop the.

Men så er det jo heldigt, at man ikke er kyniker.

