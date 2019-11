Nådesløs kritik: - Neymar skider på alle i klubben

Franske Emmanuel Petit spillede selv med nogle af spillet største stjerner, og som en mere defensivt orienteret midtbanemand var han villig til at løbe et par ekstra meter for dem. Fordi han følte, at de betalte noget tilbage til ham og holdet.

Når den tidligere verdens- og europamester i dag ser på brasilianske Neymar – og de holdkammerater, der dækker ham af - får han en helt anden følelse i maven.

- Da jeg spillede med Zidane eller Djorkaeff, vidste jeg, at de var i stand til at afgøre kampe på egen hånd med en enkelt genistreg. Derfor accepterede vi deres defensive forsømmelser og udførte vores job, siger han til den nationale tv-udbyder RMC Sport.

- Det er overhovedet ikke tilfældet med Neymar. Den fyr spiller for sig selv, og kun for sig selv, lyder det vredet fra Emmanuel Petit, der udover 63 landskampe også spillede for både Monaco, Arsenal, Barcelona og Chelsea.

Han mener i øvrigt ikke, at brasilianeren holder samme niveau som de største af de stjerner, han spillede sammen med dengang.

Emmanuel Petit har aldrig været bange for at sige sin mening. Her udveksler han synspunkter med Stig Tøfting i 1998. Foto: Jens Dresling

Neymar har været under stærk kritik, fordi han ville forlade PSG til fordel for Barcelona eller Real Madrid i sommer og blev modtaget med kulde, da han efter en skade vendte tilbage til holdet. Han har dog scoret fire gange i syv kampe for pariserne, som gør det godt både hjemme og i Europa.

Alligevel mener Petit, at han burde forlade den franske storklub.

- Prøv at sætte dig i hans holdkammeraters sted. De skal måned efter måned leve med den fyrs luner. En fyr, der skider på klubben og dens fans. En fyr, som ingen respekt har, lyder hans nådesløse karakteristik.

