Nadim bekræfter selv: 'Betalt partnerskab'

I et opslag på Instagram, hvor Nadia Nadim laver reklame for det dybt kritiserede VM i Qatar, står der, at opslaget er 'betalt partnerskab'

Der har næppe været nogen tvivl om det.

Nadia Nadim tager sig betalt for jobbet som ambassadør for VM i Qatar.

Tirsdag bekræfter den danske fodboldspiller det så selv på Instagram.

Hun har lagt et opslag op, hvor hun laver reklame for slutrunden. Øverst lige under Nadims navn står der 'betalt partnerskab'. Det kan ses ved at trykke ind på opslaget.

Hun betegner selv slutrunden som 'det bedste show på kloden'.

En slutrunde, hvor flere tusinde migrantarbejdere arbejder under elendige forhold, mens Qatar også får kritik for sine manglende menneskerettigheder. Det er eksempelvis ulovligt at være homoseksuel.

Ekstra Bladet har over mange omgange forsøgt at få en kommentar fra Nadia Nadim for blandt andet at høre hende, hvor meget hun får for at promovere slutrunden, og hvorfor hun vil lave reklame for Qatar.

Det har endnu ikke været muligt at få svar.