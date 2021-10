Nadim tager stor beslutning: Sidste tørn

Det er 12 år siden, hun blev indskrevet på medicinstudiet på Aarhus Universitet, og nu ser fodboldstjernen Nadia Nadim ud til at få tid til at gøre det færdigt.

På de sociale medier viser hun et billede af sig selv iført kittel fra Region Midtjylland og et stort smil med teksten

- Hvem har brug for et check-up? #drnadiminthehouse.

Hendes anden arbejdsgiver, klubben Racing Louisville FC tilføjer på Twitter:

- Godt at se den kommende Dr. Nadim tilbage på sine fødder og tæt på at færdiggøre sit sidste semester på medicinstudiet. Vi ses i 2022.

Den kedelige baggrund er, at Nadia Nadim i midten af september blev alvorligt skadet og måtte opereres i knæet for en korsbåndsskade, der sandsynligvis holder hende ude resten af sæsonen.

Derfor har hun besluttet at færdiggøre studiet på dansk grund.

Nadia Nadim i aktion for Racing Louisville i august. Det varer længe, inden det sker igen. Foto: Amy Kontras/ISI Photos/Getty Images

Tidligere har hun sagt om valget af medicinstudiet:

- Jeg har selv fået så meget hjælp gennem mit liv. Det er små ting, der har haft stor impact på mit liv. Jeg vil gerne gøre det samme for andre, og som læge kommer man til at gøre store ting for andre. Det er fedt. Plus at man kommer til tjene mange penge...

Møde med politimand ændrede hende

Det sidste dog sagt med et stort grin til Ritzaus Bureauet i 2017.

Samme år fortalte hun til Euroman:

- Vi var lige ankommet til landet i 1999 (på flugt fra Talibans regime i Afghanistan, red.) og var havnet i Randers. Vi var udmattede og sultne og kom op på politistationen. En betjent sagde til min mor: 'Dine børn virker til at være sultne'. Det var påskemorgen, og alt var lukket. Han kørte i sin politibil ned på tankstationen og købte bananer, toast og mælk. Han kunne have været ligeglad med os, men det var han ikke. Det er noget af det, der står allerklarest i mit hoved, og jeg har det altid med mig. Der skulle ikke mere til for at ændre mit syn på tingene og give mig lyst til at hjælpe andre.

Nadia Nadim er indskrevet på Aarhus Universitet gennem programmet AU Elitesport, hvor universitetet hjælper sportsudøvere med at tage en uddannelse.

Flere danske sportsstjerner har gennem årene benyttet sig af modellen heriblandt OL-guldvinderne Martin Kirketerp, Jonas Warrer, Tonje Kjærgaard og Thomas Jacobsen.

Aktuelt er OL-guldvinderen fra Tokyo, Anne-Marie Rindom, BMX-rytteren Simone Tetsche Christensen og roeren Ida Marie Baad en del af programmet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nadim tager stor beslutning: Sidste tørn Nadia Nadim til Sky om, at hun frygter det samme, gamle Taliban er vendt tilbage