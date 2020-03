Nægtede at skrive under: Så blev han fyret

Alex Song og otte holdkammerater blev fyret med meget kort varsel for ikke at have skrevet under på en lønnedgang i Sion

Spillerforeningen i Schweiz kæmper lige nu en kamp for tidligere Arsenal-spiller Alex Song og otte andre, der er blevet fyret med meget kort varsel i klubben Sion, efter de ikke valgte at skrive under på at gå ned i løn.

Fyringerne, der formentlig ender på bordet hos FIFA, skete for 10 dage siden, og nu har Alex Song valgt at tage bladet fra munden og fortælle, hvad der foregik, da han og holdkammeraterne blev fyret.

Det gør midtbanespilleren i et interview med RMC Sport.

- Vi spillede træningskamp om fredagen, og så skulle vi mødes med præsidenten om mandagen. Siden tirsdag. Vi fik intet nyt.

- Så fik vi en WhatsApp-besked tirsdag eftermiddag, hvor der stod, at vi alle skulle skrive under på et stykke papir, hvor vi gik med til, at vores løn ville blive sænket. Så vi i stedet ville tjene omkring 90.000 kroner.

- Vi skulle returnere papirerne den efterfølgende dag ved middagstid. Vi modtog dette uden yderligere forklaring, siger Alex Song.

Alex Song som aktiv i West Ham tilbage i 2016. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Der var altså ikke meget tid til at suge luft ind.

- Jeg er fodboldspiller, så det er ikke mit job (at kigge på papirerne, red.). Der er folk, som måtte kigge på de papirer. Jeg kunne ikke skrive under på det, og vi havde ingen diskussioner.

- Alle klubber taler diskuterer det i dag. Vores kaptajn vidste intet. Vi besluttede os for ikke at skrive under på dette dokument, for vi ville have snakken.

- Jeg har ikke misvedligeholdt noget. Alle klubber taler med deres spillere i forsøget på at finde løsninger. Vi ved ikke, hvad der skete. Det er der ingen, der ved, siger Alex Song til RMC Sport.

Alex Song spillede i Sion fra august 2018 til marts 2020.

Udover Song blev Pajtim Kasami, Johan Djourou, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock og Birama Ndoye fyret.

