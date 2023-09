Næste Messi-kamp er den dyreste nogensinde

Messi-mania kører for fulde gardiner i USA.

Efter at den argentinske troldmand er skiftet til Inter Miami, har interessen nået astronomiske højder, og det kan mærkes på billetpriserne.

Og det kulminerer med mandagen kamp ude mod Los Angeles FC på BMO Stadium.

For ifølge billet-formidleren TickPick topper billetpriserne til netop den kamp, hvor gennemsnitsprisen bliver på astronomiske 690 dollars, der svarer til 4730 danske kroner.

Det er en stigning på 527 procent i forhold til ligaens gennemsnitspris, der inden Messis ankomst var på 110 dollars eller 750 kroner.

Men så ser det også ud til, at niveauet har toppet.

Det siger i hvert fald TickPicks direktør, Brett Goldberg, til CNN:

- Markedet vil givetvis stabilisere sig omkring det nuværende niveau, selvom der er potentiale for endnu en stigning på grund af den stærkt forøgede efterspørgsel, lyder analysen.

Skulle man være i Californien med hang til fodbold, så er det faktisk fortsat muligt at få bilet til det store Messi-show i Los Angeles. Men der skal man så være klar over, at de resterende billetter kan erhverves for en pris startende på 785 dollars eller knap 5400 kroner.

Man kan også købe en Messi-trøje, der i alle amerikanske stater - på nær Vermont - er den bedst sælgende fodboldtrøje. Og i tilgift er de otte største sællerter på trøje-markedet relateret til Messi, hvis argentinske landsholdstrøje også er i høj kurs.