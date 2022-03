Han var altid iskold, når han stod foran målet. Det samme er han nu, hvor han er på jagt efter det næste trænerjob.

Jon Dahl Tomasson forhaster sig ikke i beslutningen for det næste trænerjob.

Man skal stoppe på toppen, siger man. Det gjorde han i sandhed, da han kort før årsskiftet valgte at stoppe i utide i Malmö FF.

Det skete efter to mesterskaber og kvalifikation til Champions League i efteråret 2021.

Siden har han officielt holdt fodboldpause, mens han på rygteplan er blevet sat i forbindelse med forskellige trænerjobs. Blandt andet i hans første udenlandske klub, Heerenveen, men også i Celtic.

Men det ligger ikke i trænerdrejebogen at være brandslukker i resten af sæsonen for Danmarks bedste inderside.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jon Dahl Tomasson gjorde Malmö FF til svensk mester to gange, inden han valgte at stoppe i slutningen af december sidste år. Lige nu venter han på næste trænerjob. Foto: Jonas Olufson.

- Jeg har indtil videre sagt nej til at være brandslukker. I min optik er det ikke den ideelle løsning for en træner at træde til midt i en sæson. Men det er jo en gammel sandhed, at alting kan ske i fodbold, siger Jon Dahl Tomasson til Ekstra Bladet.

Der har været mange rygter om Heerenveen. Har du fået tilbud fra dem, eller har du afvist dem?

- Jeg ved godt, at det er spændende med klubnavne, men jeg synes af princip ikke, at det er fair overfor nogen at kommentere, hvem jeg har talt med - eller ikke talt med.

- Når du spørger direkte til Heerenveen, så er det klart, at det er en klub, der har en plads i mit hjerte fra min spillerkarriere, men klubben er ikke den udfordring, der passer til mig lige nu. Så Heerenveen har ikke været relevant for mig lige nu og her, siger Jon Dahl Tomasson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jon Dahl Tomasson har skabt store resultater med Malmö FF. Han afviser at være brandslukker i en klub og venter derfor til sommer med et nyt job. Foto. Anton Vaganov/Ritzau Scanpix.

Har du haft andre jobmuligheder?

- Ja, jeg har bestemt haft jobmuligheder. Der har været interesse og tilbud fra forskellige klubber - og også fra større ligaer end den svenske liga.

- Men jeg har hele tiden sagt, at i den ideelle verden, så venter jeg til sommer med at starte i et nyt job. Jeg ved godt, at det overraskede mange, da jeg valgte at stoppe i Malmø, og det er da også et svært skridt at stoppe på toppen og midt i glæden over guldet og en succes med Champions League, der økonomisk set sikrede fundamentet under fremtidens Malmø.

- Men jeg følte, at det var det rigtige for mig at gøre, og jeg syntes også, at det var det mest reelle overfor Malmø at sige farvel og tak inden den lange vinterpause. Den svenske sæson følger kalenderåret og er dermed lidt ude af rytme med de fleste andre ligaer, og det var også lidt af respekt for, at klubben ikke pludselig skulle risikere at stå uden træner til sommer, midt i sæsonen, hvis jeg i stedet smuttede, lige når Malmø skal til at spille kval til Champions League, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jon Dahl Tomasson i samtale med Anders Christiansen, der er anfører i Malmö FF. De to havde et stærkt og tæt samarbejde gennem to år. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix.

Hvad handler dine trænerplaner om? Skal du til en af de fem store ligaer?

- Lige nu er der kontakt til forskellige klubber. Nogle er allerede sorteret fra, mens andre er interessante for mig.

- Umiddelbart har det jo hele tiden være min plan at starte i en ny klub til sommer, hvis det rigtige projekt viser sig.

- Jeg har masser af ambitioner, men det er ikke kun størrelsen på klubben og ligaen, der tæller for mig. Det er også det projekt, en klub har gang i, og det handler om klubbens vision, ambitioner og muligheder, og det handler om retningen, man vil i - måden, man tænker fodbold på. Mit hold skal give noget tilbage til fans med fodbolden. For mig handler fodbold om at vinde, og jeg vil da gerne vinde flere mesterskaber, men det handler også om underholdning, der skal begejstre og engagere mennesker.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jon Dahl Tomasson kvalificerede Malmö FF til Champions League sidste efterår. Foto: Andreas Hillergren/Ritzau Scanpix.

- Mit hold skal spille god fodbold og score mange mål, og så brænder jeg for at udvikle spillere, holdet, klubben. I Malmø blev jeg ansat til at vinde mesterskabet igen efter et par trofæløse sæsoner, og vi vandt begge år, men mit job var også, at jeg skulle udvikle spillestilen i en mere offensiv og moderne retning, få unge spillere ind på holdet og skubbe klubben i en mere international retning, forklarer Jon Dahl Tomasson, der i sidste uge var på rundtur i Tyskland. I weekenden har han været på besøg hos engelske klubber.

- Fodbold har altid været en vanvittig stor del af mit liv, og så er fodbold en uddannelse, hvor man aldrig bliver færdig med at dygtiggøre sig. Der er altid ny inspiration at hente. Så jeg har taget fri fra trænerjobbet lige nu, men ikke taget fri fra fodbolden, pointerer han.

Jon Dahl Tomasson var i sidste uge på rundtur i Tyskland og i weekenden på besøg i England. Foto: Jonas Olufson.

Jon Dahl Tomasson, der bor i Rotterdam med familien, har den senere tid også stillet op til interview med flere af de største fodboldmedier. Det gælder BBC, SkySports, La Gazetta og Tuttomercato, hvilket fortæller alt om det fodboldnavn, han har skabt sig internationalt.