Nej til konkurrenter: De fører kapløbet om Andreas

- Hvis jeg sad i en af verdens to største klubber og skulle have en midterforsvarer, ville jeg vælge Andreas.

Sådan sagde den danske landstræner Kasper Hjulmand under sommerens EM-slutrunde, og nu er det en realitet.

De største klubber prøver i den grad at slå en klo i Andreas Christensen, der har haft is i maven og nu kun har et halvt år tilbage af sin kontrakt med Chelsea, hvor han har været, siden han skrev under med dem som 15-årig.

Dengang var det Aston Villa, Arsenal, Ajax og Liverpool, der var efter ham, og nu er han også særdeles eftertragtet.

Ifølge den knivskarpe transferspecialist Fabrizio Romano har Andreas Christensen vist Chelsea en god portion respekt ved at feje andre engelske topklubber af banen. Det er et klart nej ifølge Romano.

Til gengæld kalder et par af de helt store kanoner på fastlandet tilsyneladende.

- Barcelona og FC Bayern fører kapløbet. Beslutningen kan komme snart, skriver transferguruen på Twitter.

Lige nu er Barcelona i gang med en genopbygning under Xavis ledelse, men den slumrende kæmpe kan hurtigt blive vakt til live. Bayern München er omvendt på vanligt højt niveau med topplacering i Bundesligaen og en plads i Champions League 1/8-finalen.

Andreas Christensen er fri til at forhandle med andre klubber lige nu, og det har gjort hans sæson hos Chelsea speciel. Træner Thomas Tuchel har tidligere indrømmet, at danskeren har været udeladt i nogle kampe på grund af sin kontraktsituation.

Senest er det dog corona, der har holdt ham ude af spillet.