Neymar fik forskrækkelse i sit privatfly

Det, der skulle have været en rutinemæssig tur i privatflyet, udviklede sig til lidt af et drama for Neymar, da han tirsdag var på vej til Brasilien fra Las Vegas.

Neymar rejste mod São Paulo efter at have deltaget i en stor pokerturnering i Las Vegas, men privatflyet fik problemer undervejs og måtte gøre uplanlagt stop i den nordbrasilianske by Boa Vista.

Sikkerhedslandingen skyldtes tekniske problemer, men heldigvis kom ingen passagerer til skade, lød det efterfølgende fra Neymars lejr.

- På grund af et mindre problem med vinduesviskeren på flyet, som Neymar, hans søster, Rafaella Santos, og Bruna Biancardi rejste med, besluttede piloten som en sikkerhedsforanstaltning at foretage en tidlig landing i Boa Vista i Roraima, så problemet kunne blive løst, lød det.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: NILZETE FRANCO/Ritzau Scanpix

Foto: NILZETE FRANCO/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet rejste Neymar allerede fra Las Vegas mandag aften og havde gjort et par planlagte stop i Florida og Barbados.

Hovedpersonen selv gav også lyd fra sig i en story på Instagram.

- Jeg vil bare sige tak for alle jeres beskeder og fortælle, at alt er godt. Vi er allerede på vej hjem. Det var kun en forskrækkelse. Alle har det godt, og vi er sammen.

30-årige Neymar holder for tiden ferie, indtil sæsonen starter igen i hans franske klub Paris Saint-Germain, hvor han har kontrakt frem til sommeren 2025.