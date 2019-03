Neymar flirter med Real Madrid

Den brasilianske superstjerne åbner igen for muligheden for et skifte til de tidligere rivaler i Real Madrid

Han skifter frisure, oftere end Henrik Sass brokker sig over Ekstra Bladet.

Og nu kunne noget tyde på, at han også lægger i ovnen til at skifte klub. Igen.

Et af fodboldens mest vedholdende transfer-rygter er atter vækket til live, efter at Paris Saint-Germains brasilianske superstjerne, Neymar, igen-igen har udtalt sig positivt om udsigterne til at repræsentere Real Madrid engang i fremtiden.

På trods af sin fortid hos rivalerne fra Barcelona fortæller den letbenede PSG spiller ifølge Dailymail, at drømmen om en dag at iføre sig den hvide trøje er svær at ryste af sig, og han gøder i samme ombæring jorden for, at noget kan være under opsejling til sommer.

Og trods gentagne forsikringer om, at han befinder sig godt i sin nuværende klub, er det svært ikke at tolke udtalelserne som en invitation fra brasilianeren til kongeklubben.

- Det er åbenlyst, at Real Madrid er et fantastisk hold, et af de bedste i verden. Jeg har stor respekt for dem, men lige nu ser jeg mig selv i Paris.

- Jeg føler mig ikke tiltrukket af nogen klub. Jeg ønsker ikke at forlade Paris. Men ingen ved, hvad der kommer til at ske i løbet af de næste tre måneder.

- Om jeg gerne vil spille for Real Madrid? Det er en af de største klubber i verden, siger Neymar.

Neymar med armen om den mand, som han muligvis skal løfte arven efter på Santiago Bernabéu. Foto: Gabriel Bouys

Hvordan detaljerne omkring et eventuelt skifte vil komme til at se ud, kan man dog på nuværende tidspunkt kun gisne om.

Paris Saint-Germain næsten fordoblede rekorden for spillerhandler, da de i 2017 betalte i omegnen af 1,7 milliarder kroner for at købe stjernen fri af hans kontrakt med Barcelona.

Klubben har siden flere gange nægtet, at de skulle være interesserede i at sælge Neymar, der sammen med Kylian Mbappé og Edinson Cavani udgør en af de mest potente angrebs-konstellationer i verden.

Og hvis holdningen til et salg ikke ændrer sig hos den Qatar-ejede klub i Paris, så kan en handel mellem de to storklubber vise sig at blive en dyr omgang.

I modsætning til da Neymar skiftede fra Barcelona til PSG, har brasilianeren i dag ingen frikøbsklausul i sin kontrakt, hvilket betyder, at PSG ikke er tvunget til at acceptere et bud på deres superstjerne, hvor stort det så end måtte være.

Neymar i Barcelona trøjen, hvor han blandt andet fejrede to La liga-titler og et enkelt Champions League trofæ. Nu lurer det forbudte skifte til Real Madrid i horisonten. Foto: Daniel Ochoa de Olza/AP

Uanset hvad, så virker manden med de hurtige fødder til at være både glad og omstillingsparat i tilværelsen, som den ser ud for en af verdens bedste spillere anno 2019.

- Jeg er glad i Paris, Jeg har det godt her. Men hvad der sker i fremtiden, er der ingen, der ved.

- En fodboldspillers liv kan ændre sig meget hurtigt. Der sker ting, som man ikke er forberedt på. Ingen ved, hvad der vil ske i morgen, siger han.

Neymar kæmper i øjeblikket for at blive klar igen efter en skade, som han pådrog sig i januar. Han bliver ikke klar til PSG's returkamp i Champions League mod Manchester United på onsdag, men pariserne står alligevel med gode kort på hånden for avancement, da de fører 2-0 efter det første opgør i Manchester.

Neymars kontrakt med Paris Saint Germain udløber i sommeren 2022.

