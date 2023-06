Neymar vækker opsigt: Kryptisk undskyldning til gravid kæreste

Den brasilianske stjerne har lagt en kryptisk besked op på sin Instagram-konto sammen med et billede med kæresten

Hun er gravid.

Og de glæder sig meget til at få deres første barn sammen.

Paris Saint-Germain-stjernen Neymar og modellen Bruna Biancardi er kærester, men der har tydeligvis været lidt knas i forholdet.

I hvert fald har den brasilianske fodboldspiller beklaget til kæresten. Man skulle måske tænke, at det kunne klares internt i hjemmet, men Neymar har undskyldt offentligt på Instagram.

'Bru (Bruna, red.), jeg har allerede undskyldt for mine fejl, for den unødvendige udlægning, men jeg føler mig forpligtet til offentligt at bekræfte det. Hvis en privat sag er blevet offentlig, skal undskyldningen offentliggøres.'

Den 29-årige brasilianer har fået en offentlig undskyldning fra sin kæreste. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

- Jeg begik en fejl

Neymar skriver ikke konkret, hvad han undskylder for, men fortæller, at det ikke har været nemt for Bruna Biancardi.

'Jeg har brug for dig i VORES liv. Jeg så, hvor meget du blev afsløret, hvor meget du led under alt dette, og hvor meget du gerne vil være ved min side. Og jeg ved din side. Jeg begik en fejl. Jeg tog fejl af dig.'

Og så er han klar til at kæmpe for kærligheden.

'Jeg kan ikke forestille mig selv uden dig.'



'Vores forhold vil sejre, vores kærlighed til vores baby vil vinde, vores kærlighed til hinanden vil styrke os.'

Neymar har været gennem en længere skadesperiode og har lige nu ferie. Hans kontrakt med PSG står til at udløbe om to år.