Neymar vil nå at spille mindst en sæson i USA

Neymar vil gerne nå at spille i MLS i USA, og han vil ikke slutte fodboldkarrieren før tidligst i sommeren 2025.

Det forklarer Paris Saint-Germains angriber Neymar mandag i podcasten Fenomenos ifølge Reuters.

- Jeg ville faktisk elske at spille i USA. Jeg ville elske at spille der i mindst en sæson, siger Neymar, der tidligere i karrieren har spillet i brasilianske Santos.

30-årige Neymar har kontraktudløb med PSG i sommeren 2025, og han vil ikke stoppe før tid, siger han. Han ønsker at spille mindst en sæson i MLS, før han stopper.

- Først og fremmest er sæsonen i USA kortere, så jeg får ferie i tre måneder, joker Neymar.

Den tidligere FC Barcelona-spiller afviser også, at han skulle have besluttet at stoppe sin karriere allerede om et par år.

- Jeg har joket med mine venner om, at jeg ville gå på pension, når jeg blev 32 år. Men det er bare en joke. Jeg ved det ikke, siger Neymar.

- Helt ærligt vil jeg spille, indtil jeg er mentalt udkørt. Hvis mit mentale helbred er okay, og min krop har det fint, så tror jeg, at jeg kan holde fysisk til en del flere år. Men mit mentale helbred et det vigtigste, siger han.

I et andet interview med det spanske medie Diario AS siger Neymar, at han også gerne vil nå at spille for Santos igen.

- Jeg ville være begejstret for at vende tilbage for at spille i Santos. Jeg savner at spille i byen. Stadion er fantastisk, siger Neymar til Diario AS.

Neymar skiftede til Barcelona fra Santos i sommeren 2013.