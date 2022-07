Nordmand redder Rooney i trænerdebuten i USA

Den norske angriber Ola Kamara hjalp natten til torsdag Wayne Rooney til en godkendt start som cheftræner for DC United i MLS.

Med en scoring to minutter inde i overtiden sørgede den indskiftede nordmand for, at hovedstadsklubben fik 2-2 mod gæsterne fra Columbus Crew i Rooneys debut som DC United-træner.

Et hårdt indlæg blev slået ind i boksen, hvor Kamara let kunne prikke bolden videre i mål og skabe jubel i trænerboksen.

Columbus Crew havde bragt sig foran med 1-0 med en halv time tilbage ved Cucho Hernández, hvilket straks fik Rooney til at sende den senere norske målscorer på banen.

Det lykkedes DC United at komme på 1-1 efter 80 minutter på en scoring fra Taxiarchis Fountas, der kort forinden havde brændt et straffespark.

Cucho Hernández scorede dog med det samme for Columbus til 2-1, og så lignede det igen et nederlag for Rooney i debuten.

Trods det uafgjorte resultat er DC United fortsat sidst i MLS med 18 point for 18 kampe.

Det er blot to dage siden, at Wayne Rooney blev præsenteret som cheftræner i DC United, hvor han spillede som aktiv i 2018 til 2019.

Som purung angriber bragede Rooney igennem i Everton. I 2004 rykkede han videre til Manchester United, hvor han spillede i 13 år, før han vendte retur til Everton.

Siden røg han til DC United, før han sluttede sin aktive karriere i Derby County, som han efterfølgende blev træner for.

Rooney scorede 53 mål i 120 landskampe for England.