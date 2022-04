Norge og Tyskland vil oprette fond for Qatar-arbejdere

Fodboldforbundene i Norge og Tyskland er blevet enige om at oprette en fond, der skal hjælpe migrantarbejdere, der kommer til skade i Qatar. Også familierne til arbejdere i landet, der er kommet til skade eller omkommet, skal hjælpes.

Det oplyser Norges fodboldpræsident, Lise Klaveness, til det tyske tv-program 'Sportschau' ifølge NTB.

Formålet er at kompensere familierne og yde bistand til nogle af de personer, der har arbejdet under kritisable forhold.

- Vi skal tackle dette sammen, siger Lise Klaveness.

De to lande vil i den forbindelse arbejde på at finansiere et center for migrantarbejdere i Qatar.

Ørkenstaten er vært for dette års VM, der spilles i november og december.

Siden Qatar fik tildelt værtskabet i 2010, har der været gang i byggerier af stadioner og infrastruktur, og en række menneskerettighedsorganisationer har kritiseret de forhold, migrantarbejderne arbejder under.

På Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kongres for nylig sagde den norske fodboldpræsident, at der stadig 'lang vej at gå'.

Omvendt fremhæver Fifa og Qatar, at der er sket store fremskridt.

Det handler om at stå sammen landene imellem, mener Klaveness.

- Det er vigtigt, at vi bygger alliancer med flere forbund og opfører os som vagthunde. Vi skal leve op til vores ansvar og komme videre med fundamentale debatter, som vi burde have taget tidligere, siger hun.

Modsat Norge er Tyskland og Danmark med ved dette års VM. Danmark er placeret i gruppe med Frankrig, Tunesien og enten Peru, Australien eller Forenede Arabiske Emirater.