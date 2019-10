Norges træner undrer sig over børnefest trods racismestraf

Egentlig skulle Rumænien spille tirsdagens EM-kvalifikationskamp på hjemmebane mod Norge foran tomme tribuner som følge af en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Men nu lader Uefa rumænerne lukke 30.000 børn under 14 år ind til kampen, selv om Rumænien blev straffet for, at rumænske tilskuere opførte sig racistisk i kampene mod Spanien og Malta.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Beslutningen kommer bag på Norges landstræner, Lars Lagerbäck.

- Jeg har fuld respekt for, at de benytter sig af chancen til at invitere børn. Men jeg synes, at det er en meget mærkelig beslutning, hvis man ønsker at markere sig tydeligt over for racisme, siger Lars Lagerbäck ifølge NTB.

- Men hvis reglerne er sådan, må vi respektere dem, siger han på mandagens pressekonference i den rumænske hovedstad.

Lars Lagerbäck var landstræner for Island, da ø-nationen på overraskende vis nåede til kvartfinalen ved EM i 2016. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Anfører Stefan Johansen er på linje med sin træner.

- Racisme skal ikke forekomme i fodbold og bør straffes hårdt. Men når reglerne er sådan, og Rumænien forholder sig til dem, kan vi ikke gøre mere, siger Stefan Johansen.

Han siger, at beslutningen ingen indflydelse har på holdets forberedelser.

- Vi skal have tre point, og om det er foran tomme tribuner eller børn, spiller ingen rolle på vores tilgang.

Til kampen bliver grupper på ti børn lukket ind i følgeskab med en voksen. Norge har også fået lov til at lade nogle få hundreder fans komme ind til kampen.

Spanien har kurs mod en sikker førsteplads i gruppe F med sine 19 point for syv kampe.

Sverige med 14 point, Rumænien med 13 og Norge med 10 point kæmper om andenpladsen, der også giver adgang til næste sommers EM.

