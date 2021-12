Nu angriber han Messi: Tomme ord

Diskussionerne var mange og argumenterne rødglødende, da Lionel Messi forleden løb med endnu en guldbold, Ballon d'Or, foran Bayern Münchens målmaskine, polske Roberg Lewandowski.

I første omgang kommenterede angriberen, der i 2020/21-sæsonen leverede 48 mål og ni oplæg i 40 kampe i alle turneringer, ikke på det, som mange mente var en ren forbigåelse.

Men nu har han udtalt sin skuffelse til polske Kanale Sportowym. Ord, som spanske Marca har videreformidlet.

- Jeg følte mig trist. Det kan jeg ikke nægte, siger Robert Lewandowski om den aften, hvor PSG’s argentinske stjerne driblede sin syvende guldbold hjem.

- Jeg kan ikke sige, at jeg var glad. Tværtimod. Jeg følte mig ked af det.

- At være så tæt på og konkurrere med Messi, som jeg selvfølgelig respekterer for hans spil og alt det, han har opnået. Alene det, at jeg var I stand til at konkurrere med ham, viser mig, hvilket niveau jeg var i stand til at nå.

Lionel Messi med det trofæ, som mange følte skulle være landet i hænderne på Lewandowski. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

I 2020 blev prisen ikke uddelt på grund af Corona-epidemien, men her ville Lewandowski have vundet, bedyrede Messi i sin ’2021-takketale’ på digital distance.

- Jeg synes, du fortjener Ballon d'Or, sagde han.

- Sidste år var alle enige om, at du var vinderen, og jeg synes, at France Football (der uddeler hæderen, red.) skulle give dig den Ballon d'Or, du fortjener, så du kunne have den i dit hjem.

Ord, som dog ikke bekom Lewandowski vel.

- Jeg går ikke så højt op i 2020-prisen. Men jeg ville ønske, at den (Messis takketale, red.) var et oprigtigt og ærligt statement fra en stor spiller og ikke bare tomme ord, lyder det skarpe skud fra den polske angriber.