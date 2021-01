Nu bekræfter han

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Mesut Özil skal fremover tørne ud for den tyrkiske fodboldklub Fenerbahce.

Det bekræfter 32-årige Özil i et interview med tyrkisk tv, og dermed forlader han Premier League-klubben Arsenal efter syv et halvt år.

- Jeg er virkelig glad og meget spændt. Gud har givet mig chancen for at bære en Fenerbahce-trøje. Jeg vil bære den med stolthed og give alt for holdet, siger han til den tyrkiske tv-station NTV.

Skiftet er ikke bekræftet af hverken Arsenal eller Fenerbahce, men der har i flere dage været meldinger om, at det skulle være tæt på. Ifølge det tyrkiske sportsmedie Fanatik vil Özil underskrive en kontrakt på tre et halvt år.

Mesut Özil skifter til Fenerbahce. Foto: Ritzau Scanpix

Mesut Özil kom til Arsenal fra Real Madrid tilbage i 2013 og har spillet over 250 kampe for London-mandskabet.

Han har dog ikke været i aktion for holdet siden marts sidste år. I denne sæson har han end ikke været en del af truppen.

Afslører han ny klub i besked?