Nu får Beckham endelig sin MLS-klub

Så skete det endelig for det engelske fodboldikon David Beckham. Han er officielt blevet tildelt en klub i Major League Soccer (MLS) med byen Miami.

- Det er en fantastisk ære at byde Miami velkommen i Major League Soccer, lyder det i en udtalelse fra MLS-kommissær Don Garber mandag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det dog stadig uvist, hvornår holdet er klar til at træde ind i den amerikanske fodboldliga.

Op til annonceringen har det dog været forventet, at det vil ske i 2020.

- Vores mission om at bringe en MLS-klub til Miami er nu komplet, og vi er meget tilfredse, taknemmelige og spændte, lyder Beckhams reaktion.

- Vores løfte til vores fans i Miami og rundt omkring i verden er simpelt: Dit hold vil altid stræbe efter at gøre dig stolt på banen, stadion vil være et sted, du værdsætter at besøge, og vores indflydelse i samfundet og på South Carolinas ungdom vil række vidt.

Beckman, der i særlig grad blev en legende i Manchester United, annoncerede sine planer om en MLS-klub allerede i 2014, og han har arbejdet for planerne lige siden.

Det er blot en måned siden, at han fik en ny trio af partnere til den kommende fodboldklub.

I forvejen var David Beckham i ejergruppen med topchef for telegiganten Sprint Marcelo Claure og den kendte rigmand Simon Fuller.

Klubbens nye stadion skal efter planen have plads til 25.000 tilskuere og vil blive placeret i bydelen Overtown.

Beckham indstillede sin aktive karriere i 2013. Ud over Manchester United førte den ham forbi Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan og Paris Saint-Germain.

Derudover blev det til 115 optrædener på England A-landshold.

