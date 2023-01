Nu forklarer han bizart foto

Gianni Infantino har mange ting, men selvindsigt er ikke en af dem.

FIFA-præsidenten satte på ny sindene i kog verden over, da han mandag tog en selfie foran den åbne kiste ved Pelés mindeceremoni i brasilianske Santos.

Nu har schweizeren været ved tasterne på Instagram for at forsvare sin handling. Ikke overraskende skydes skylden på andre ...

- Jeg er forfærdet over at have fået at vide, at jeg åbenbart bliver kritiseret af nogle mennesker for at have taget en selfie ved ceremonien.

- Jeg vil gerne opklare, at jeg både var beæret og ydmyg over, at holdkammerater og familiemedlemmer til Pelé spurgte mig, om jeg ville tage et par billeder med dem. Det sagde jeg selvfølgelig ja til med det samme.

- I tilfældet med selfien var det Pelés tidligere holdkammerater, der spurgte mig, om jeg ville tage en selfie af os alle sammen, men de vidste ikke, hvordan man gjorde. For at være hjælpsom tog jeg en af deres telefoner og tog et foto af os alle for ham.

Gianni Infantino trøster Pelés sørgende enke, Marcia Aoki. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

- Hvis det giver kritik at være hjælpsom over for en af Pelés holdkammerater, så tager jeg gerne imod, og jeg vil fortsætte med at være behjælpelig over for alle, der har været med til at skrive de legendariske sider i fodboldhistorien.

- Jeg har så meget respekt og beundring for Pelé og for ceremonien, at jeg aldrig havde intention om at være respektløs på nogen måde, skriver FIFA-præsidenten blandt andet.

Ifølge fodboldklubben Santos, hvor den brasilianske fodboldlegende tilbragte størstedelen af sin karriere, har politiet i São Paulo regnet sig frem til, at flere end 230.000 mennesker har været forbi for at sige farvel.

Pelé døde 29. december, han blev 82 år.

