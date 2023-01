Nu gør han det: Bale springer ud som golfspiller

For to uger siden stillede Gareth Bale fodboldstøvlerne på hylden. Nu tørner han ud som golfspiller

Det kom bag på mange, da Gareth Bale - en af de helt store fodboldspillere - valgte at stoppe karrieren 9. januar.

Til gengæld kan det ikke komme bag på dem, der har fulgt bare lidt med i omtalen af den tidligere Real Madrid-stjernes fodboldkarriere, at waliseren nu udfolder sin energi på mere velfriserede græsbaner.

På Instagram skriver 33-årige Gareth Bale nemlig, at han stiller op i golfturneringen AT&T Pebble Beach Pro-am, der er en del af PGA Touren.

Flere af verdens bedste golfspillere, herunder US Open-vinder Matt Fitzpatrick samt Jordan Spieth og Luke Donald, ventes at stille op til turneringen, der starter i februar.

Derudover stiller 156 amatører op, og det er altså en af de pladser, den tidligere fodboldspiller har sikret sig.

'The golfer'

Gareth Bales fodboldkarriere i Real Madrid har dog også været præget af perioder, hvor han har fået kritik for sin formåen på træningsbanen.

Medier har kritiseret ham for at foretrække at spille golf i stedet for at fokusere på fodboldtræningen. Og den kritik tog et nøk op i 2019, da holdkammeraten Thibaut Courtois gav waliseren tilnavnet 'the golfer' (golfspilleren, red.).

Kritikken har dog altid prellet af på Gareth Bale.

- Jeg er golfspiller. Har du ikke set billederne? Jeg talte med ham (Courtois, red.) om det, og han sagde det som en joke. Folk tog det ud af kontekst, men jeg er meget glad for kælenavnet for at være ærlig, udtalte Gareth Bale efterfølgende til en flok journalister.

Hele fodboldverdenen reagerede på Bales karrierestop for to uger siden.

Manchester City-træner Pep Guardiola havde allerede forudset, at waliseren ville kaste sig over golfkøllerne.

- Nu bliver han en fantastisk golfspiller, lød det fra spanieren, da han blev spurgt ind til Bales karrierestop på et pressemøde.