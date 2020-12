Nu hylder han Ståle

Der var drama for alle pengene, da FCK og FC Barcelona tørnede sammen på Camp Nou i Champions League-gruppespillet i 2010.

Københavnerne leverede en stærkt præstation, men måtte alligevel se sig besejret 2-0 af den catalanske storklub.

Blandt andet, fordi hjemmeholdets reservemålmand, José Pinto, udviste temmelig ringe sportsmanship, da han med sin fløjten fik hylet en ellers helt fri Cesar Santin ud af den.

José Pinto tog fusen på Cesar Santin og FCK. Foto: Ritzau Scanpix

Den situation skabte ondt blod, og var årsag til en større batalje mellem den daværende FCK-træner, Ståle Solbakken, og hans kollega hos FC Barcelona, Josep Guardiola, da de to hold senere spillede 1-1 i Parken.

- Vi spiller vores livs kamp. Mine spillere jubler, som om de har vundet verdensmesterskabet. Så går jeg hen for at takke Guardiola for kampen, og han siger, 'nu kan du tage til fucking UEFA og klage over kampen'.

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det var ikke pænt, fortæller Solbakken til norsk TV2.

I Parken måtte de stridslystne trænere skilles ad. Foto: Jens Dresling

Men det gamle nag er glemt for længst.

Overfor TV2 gratulerer Guardiola, der i dag er manager i engelske Manchester City, nemlig Ståle Solbakken med jobbet som Norges nye landstræner.

- Et stort tillykke fra mig. Jeg tror, at det norske landshold tager et skridt i den rigtige retning, og jeg ønsker ham held og lykke. Jeg glæder mig til at se hans landshold, roser Guardiola, der ikke har glemt de to hårde kampe mod FCK i 2010.

- Ja, jeg kan huske, at vi spillede mod dem. Vi sled frygteligt mod dem i den første kamp på Camp Nou, lyder det fra Josep Guardiola.

Begge hold gik videre fra gruppespillet. Siden tabte FCK samlet 0-2 til Chelsea i ottendedelfinalen, mens FC Barcelona gik hele vejen, og besejrede Manchester United 3-1 i finalen.

