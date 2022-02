Nu kan han det hele

Umiddelbart virker Andreas Cornelius til at være en størst mulig trussel, når han befinder sig i modstandernes felt, men tag jer i agt, Süper Lig-forsvarere, for nu leverer den danske landsholdsangriber også på kanten - endda med start lige omkring midterlinjen.

Cornelius havde bevæget sig ned for at hjælpe med opspillet, men da han modtog pasningen, lavede han en elegant og kraftfuld vending og styrtede derefter afsted.

Efter bare et enkelt træk sendte han en præcis, flad tværspasning ind til Edin Visca, der køligt gjorde det til 1-0 for Trabzonspor i topbraget mod Konyaspor.

Med godt 20 minutter tilbage udbyggede samme Visca føringen, kort efter at Cornelius havde ladet sig udskifte. Udeholdet fik reduceret med syv minutter tilbage af opgøret, men værterne holdt stand på 2-1.

Cornelius har været farlig for det tyrkiske tophold. Foto: AP Foto/Ritzau Scanpix

Det blev dermed endnu en sejr for klubben ved Sortehavet, og de udbygger altså forspringet ned til Konyaspor på andenpladsen til hele 12 point. Dagens sejrherrer har dog spillet en kamp mere.

For dem resterer der 13 runder, men Cornelius og co. kan altså i den grad lugte guldet i den tyrkiske liga. Det ville i givet fald være første gang siden 1984, at klubben henter mesterskabet hjem.

De gængse storklubber fra hovedstaden Istanbul som eksempelvis Fenerbahçe, Beşiktaş og Galatasaray er gået helt bagom dansen i denne sæson og ligger hhv. som nummer fem, syv og 13.

Cornelius er på 12 sæsontræffere og noterede altså assist nummer tre i dagens ultra-vigtige sejr.