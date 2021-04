Nu kræver hun 478 millioner

Cristiano Ronaldos mørkeste sag skal endnu engang frem i lyset.

Kathryn Mayorga, der har beskyldt ham for voldtægt i Las Vegas tilbage i 2009, kræver op mod 478 millioner, viser nye retsdokumenter, som The Mirror er i besiddelse af.

Ronaldo nægter sig skyldig.

Billeder af Ronaldo og kvinden fra 2009. Foto: Ritzau Scanpix/Flynetpictures.com / SplashNews.

De indgik et forlig med tavshedsklausul i 2010, men for tre år siden tog kvinden sagen op igen. Her forklarede hun, at hun ikke havde været ved sine fulde fem, da hun indgik den nævnte aftale.

Hendes advokater ventes at fremstille 60 personer, som de ønsker skal vidne.

Blandt dem skulle Juventus-boss Andrea Agnelli og Ronaldos agent, Jorge Mendes, være i blandt.

