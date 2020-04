Nu lukker de tilskuere ind

Der bliver ikke spillet meget fodbold med tilskuere på tribunerne rundt omkring i verden i øjeblikket.

I denne weekend bliver fodboldligaen i Turkmenistan imidlertid fløjet i gang igen for fulde gardiner.

I landet i Centralasien med godt seks millioner indbyggere er planen at genoptage ligaen de kommende dage og spille fire kampe med tilskuere på tribunerne.

Dermed bliver Turkmenistan det blot andet land, der tillader fodboldkampe med tilskuere, mens coronapandemien raser, skriver Reuters.

Det er kun i Hviderusland, at der spilles ligakampe med tilskuere i øjeblikket.

Bolden ruller også i ligaerne i Tajikistan og Nicaragua i øjeblikket, men det sker uden tilskuere, hvilket også var tilfældet i Burundi indtil mandag i denne uge.

Da valgte man i Burundi at lukke ned for landets fodboldliga, uden at man dog angav coronakrisen som værende årsag.

Fodboldforbundet i Turkmenistan indstillede 24. marts sin liga, der tæller otte hold, men heller ikke i den tidligere Sovjet-republik blev der givet en egentlig årsag til at suspendere sæsonen.

Den bliver så genoptaget, når klubben Altyn Asyr søndag efter planen møder lokalrivalerne Köpetdag, der topper ligaen med syv point efter tre kampe.

Begge klubber er fra Asjkhabad, som er hovedstad i landet, der grænser op til Kasakhstan, Usbekistan, Afghanistan og Iran.

Ifølge Reuters er Köpetdag kontrolleret af landets indenrigsministerium.

Planen er så, at yderligere tre kampe skal spilles i ligaen den kommende mandag.

I Turkmenistan har man endnu ikke rapporteret tilfælde af coronasmittede.

