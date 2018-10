Nu må det høre op: Ny regel skal forbedre fodbolden

Det var dem, der definerede fodbolden og grundlagde de regler, vi kender i dag.

Og nu vil briterne i skikkelse af de fire britiske fodboldforbund slå til igen.

Der er nu ikke tale om at ændre antallet af udøvere på banen, afskaffelse af offsidereglen eller sågar give José Mourinho mundkurv på, men alligevel indførelse af en regel.

Det handler om overtiden, altså de minutter og sekunder, der følger efter 90.00 på uret. Her har fodbolden i årevis set afgørende scoringer og ind- og udskiftninger.

Og det er sidstnævnte, forbundet vil gøre op med.

For deres udgangspunkt er, at der bliver trukket for meget tid i forbindelse med visse udskiftninger. At mange bliver foretaget af taktiske grunde.

Det skriver Daily Mail fredag.

De fire forbund danner i selskab med FIFA IFAB, International Football Association Board, det internationale organ, der definerer reglerne i international fodbold.

Indkast tog otte minutter

Ifølge avisen oplysninger overvejer IFAB desuden at indføre, at spillerne, der skal udskiftes, skal forlade banen ved nærmeste sidelinje – ikke nødvendigvis spadsere på tværs af banen, hvilket også kan tage oceaner af tid, hvis man fører med et enkelt mål.

En unavngiven kilde i IFAB fortalte tidligere på efteråret til The Times, at ’vi alle ønsker at slå ned på det store spild af tid og fremelske spilletiden, men det store spørgsmål er, hvordan vi gør det’.

Kampen for nylig i Premier League mellem Cardiff City og Burnley illustrerer den situation, man oplever.

Her tog det Sean Morrison otte minutter fordelt over hele kampen at tage 20 indkast! Effektiv spilletid: 42 minutter og to sekunder. Der var med andre ord 48 minutter i løbet af kampen, hvor der ikke blev spillet fodbold.

I gennemsnit bliver der spillet fodbold i 55 minutter og ni sekunder i Premier League-kampene denne sæson.

Et andet unavngivet medlem af IFAB har udtalt følgende til The Sun.

- En af vores prioriteter er at finde måder at skære i tidsspild og øge antallet af minutter af effektivt spil. En regel, hvor man ikke må skifte ud i overtiden er interessant og kunne fungere.

- Dommerne lægger 30 sekunder til en udskiftning, men i praksis kan sådan en sagtens tage meget længere tid, siger vedkommende.

