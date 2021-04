Nu reagerer prinsen: Dybt bekymret

Den engelske prins William tilslutter sig kritikerne af Super League og frygter, at den nye turnering vil skade fodbolden, som vi kender i dag

Snakken om den nye Super League spænder vidt og bredt over det europæiske kontinent.

Og det er ikke kun i omlædningsrummene og på direktionsgangene, at debatten raser.

Tankerne om den nye turnering har rusket op i alle dele af samfundet, og særligt i England går bølgerne højt. Idéen om en udbryderliga er over natten blevet et kæmpe samtaleemne.

Alle blander sig. Lige fra menig fan til toppolitikere og sågar medlemmer af kongehuset.

Senest har den britiske prins William sat foden ned. Han frygter, at en europæisk piratliga vil åbne døren for en ukendt og risikabel fremtid for den fodbold, vi kender i dag.

På den officielle Twitter-konto for hertugen og hertuginden af Cambridge er der mandag aften udsendt en erklæring, som er signeret W for William.

- Nu, mere end nogensinde, må vi beskytte hele fodboldmiljøet. Fra øverste niveau helt ned til græsrøderne. Og kernen af værdierne i konkurrence og retfærdighed. Jeg deler bekymringen fra fans vedrørende Super League og den skade, det risikerer at forårsage til spillet, vi elsker, lyder det.

Prins William er langt fra en ubekendt aktør i fodboldmiløjet. Den boldglade prins har blandt andet titel af præsident for det engelske fodboldforbund, FA.

Natten til mandag dansk tid blev planerne om den nye Super League præsenteret. I alt skal turneringen tælle 20 hold på tværs af de europæiske landegrænser.

15 klubber skal være ligaens stiftere, hvoraf der allerede er sat navne på 12 af disse.Tre mangler endnu at blive offentliggjort.

Fem klubber kan derudover kvalificere sig til turneringen i hver sæson.

Indtil videre er følgende klubber bekræftede som deltagere: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Juventus og AC Milan.

Danske tv-bosser tvivler kraftigt på, at Super League bliver til noget. Læs meget mere om deres syn på sagen her.

Manchester United er en af de giganter, der står til at gøre entré i det nye selskab. Men i storklubben er stjernerne angiveligt ikke imponeret over idéen. Læs mere her.