Nu skal det være slut: Her er de nye fodboldregler

Til sommer træder flere nye fodboldregler i kraft. Du kan få et overblik lige her

Fra 1. juni bliver fodboldspillet på ny ændret.

I weekenden afholdt IFAB (International Football Association Board), der forvalter spillets regler, nemlig det årlige møde, og her blev vedtaget flere ændringer til den gældende fodboldlov.

Især en enkelt ændring falder i øjnene, da den kan få afgørende indflydelse på nogle nøglesituationer. Det drejer sig om ændringer af scoringer eller målchancer kreeret, efter at bolden har ramt en spillers hånd.

Her har det hidtil været sådan, at dommeren har skønnet, om der var tale om en forsætlig eller uforsætlig handling. Den del bortfalder nu for at undgå misforståelser i fremtiden.

'Et mål, der er scoret direkte fra armen/hånden (selv hvis det er ubevidst), eller hvis en spiller scorer eller skaber en målgivende mulighed efter at have fået kontrol over bolden via armen/hånden (selv hvis det er ubevidst), vil ikke længere være tilladt, skriver IFAB i en erklæring på sin hjemmeside.

Desuden vil en forsvarende spiller ikke længere behøve at dække op med armene på ryggen af frygt for at få bolden sparket op på sin arm og dermed kunne begå et straffespark. Men spilleren vil ikke længere blive straffet, hvis armen er langs kroppen.

- Vi har ændret reglerne, så kroppen så at sige har en silhouet omkring sig. Hvis spillerens arm kommer uden for den silhouette, bliver kroppen unaturligt større med formålet om at blive en større barriere over for modstanderen eller bolden.

- Det skal være tilladt for spillerne at have deres arme langs siden, for det hører under den naturlige silhouet, siger den tidligere topdommer David Elleray, der i dag er IFAB's tekniske direktør.

Der kommer der også ændringer omkring straffesparket. Her bliver målmandens position i spark-øjeblikket justeret til, at han nu bare skal have én fod på mållinjen. Det sker for at give keeperen en fair chance til at reagere, når der eksempelvis sker ændringer i sparkerens tilløbshastighed.

Ydermere har IFAB efter forsøgsordninger i flere ligaer vedtaget yderligere ændringer:

Eksempelvis at en spiller, der skal udskiftes, ikke nødvendigvis skal forlade banen ved midterlinjen, men blot træde uden for banen på det sted, der er tættest på ham. Det sker for at undgå unødvendig trækken af tiden i forbindelse med udskiftninger.

Desuden vil trænere og andre officials kunne modtage gule og røde kort på linje med spillerne, mens det nu også for det forsvarende hold på målspark eller frispark i straffesparksfeltet bliver tilladt at spille bolden, inden den har forladt feltet efter igangsætning.

Det vil heller ikke længere være tilladt for angribende spillere at stille sig op i en defensiv mur-opdækning. De angribende spillere skal fremover holde mindst en meters afstand til muren.

IFAB evaluerede desuden brugen af VAR, der det seneste år er blevet implementeret i forskellige turneringer. Her er der enighed om, at VAR har gjort spillet mere retfærdigt, og at man fortsat vil arbejde for udbredelsen af brugen af video-gennemsyn.

