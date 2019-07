Nu stikker det helt af - ti millioner om ugen!

Kritiske røster om uhyrlige spillerlønninger kan lige få et par decibel mere i styrke, hvis historien om et kinesisk tilbud står til troende.

Flere medier, blandt andre Daily Mirror, rapporterer således, at en unavngiven kinesisk klub vil fordoble waliseren Gareth Bales løn, og den er i forvejen ekstremt høj i Real Madrid.

Godt ti millioner kroner om ugen, vil klubben betale for at hjælpe den kongelige klub af med sit uvelkomne smertensbarn, men til gengæld vil man så ikke betale nogen form for overgangssum.

Derfor har Real-ledelsen takket nej.

Kongeklubben, der forsøger at genetablere en stærk trup, har nemlig allerede været ud at spendere knap to en halv milliard kroner denne sommer, og man håber stadig at hente en stjerne til midtbanen, der enten kunne være Christian Eriksen eller Paul Pogba.

I forhold til sidstnævnte rapporterer flere medier, at Real vil bytte Bale til Pogba og give en pose penge oveni til Manchester United, der dog lige nu har franskmanden med på preseason-tur i Australien og Asien.

Hjemme i Europa har Bales agent, Jonathan Barnett, meddelt Real Madrid, at hans spiller står til rådighed for manager Zinedine Zidane, for Bale er tilsyneladende ikke indstillet på at opgive sin allerede fornuftige hyre.

Og mens forhandlingssituationen mildt sagt er uafklaret, mødte Gareth Bale op til sæsonens første træning, hvor han ifølge en video, bragt af AS, fik en ordentlig sviner af en fan, da han mandag ankom i sin Audi til træningskomplekset Valdebebas.

En fan råber ordet 'desagradecido', der kan oversættes til ‘utaknemmelig’ efter den ikke særligt populære waliser.

