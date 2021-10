Nu vil de ændre reglen

Reglen om at kunne udskifte fem spillere kan inden længe blive en fast del af fodboldspillet.

International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, har onsdag anbefalet, at det skal gøres permanent, at hold må skifte ud fem gange i løbet af kampene.

Anbefalingen kommer efter et digitalt møde med Det Internationale Fodboldforbund (FIFA). Her var antallet af udskiftninger et af emnerne.

Reglen om fem udskiftninger blev indført i sommeren 2020 for at beskytte spillerne i sammenpressede programmer efter coronapausen.

Her skulle mange fodboldligaer spilles færdig på kort tid i et tæt program, der stillede store krav til spillerne.

Muligheden for de ekstra udskiftninger blev siden forlænget i sommeren 2021, så den midlertidige løsning kunne benyttes frem til udgangen af 2022.

Nu lyder forslaget at gøre det til en fast del af fodboldreglerne. Det bliver dog op til de enkelte turneringsarrangører at beslutte, om man vil gøre brug af reglen om fem udskiftninger.

Igennem en årrække har det kun været tilladt at foretage maksimalt tre udskiftninger.

Det er blevet forhøjet til fem, men udskiftningerne må kun foretages over tre omgange, så man ikke kan trække tiden yderligere ud.

Ny regel gælder til 2023