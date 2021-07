Nu vil drømmeklubben også have ham

Under slutrunden med det danske landshold deltog det nye stjerneskud Mikkel Damsgaard i en Q&A for DBU, og herunder fik han spørgsmålet om, hvorvidt han har en drømmeklub.

- Jeg er jo stor fan af (Manchester) United, svarede han men minimerede dog samtidig chancen for, at han drager til Premier League.

- Men jeg kan bedst lide Serie A og La Liga, så drømmeklubben må være Real Madrid, tror jeg.

Pudsigt nok er netop Real Madrid det seneste kongenavn i striben af bejlere til hans underskrift på den rygtebørs, der lige nu får fart under transfervinduet.

Rivalerne fra Barcelona har således været nævnt som interesserede flere gange, og klubber som ​​Tottenham, Liverpool, Everton, Leeds, Leicester, Milan, Inter, Juventus og Roma har føjet sig til listen.

Mikkel Damsgaard fejrer et af sine flotte pletskud under slutrunden. Foto: Lars Poulsen

Lige nu har Jyllinge-drengen ferie fra sin italienske arbejdsgiver Sampdoria, og det er ligeledes italienske Tuttosport , der bringer Real-interessen frem.

21-årige Mikkel Damsgaard har med et par kongekasser fået sit helt store gennembrud under EM-slutrunden.

Frisparksperlen mod England i semifinalen er tirsdag røget i puljen blandt de 10 nominerede i kampen om at blive turneringens bedste mål.

De fornemme præstationer har man selvsagt noteret hjemme i klubben, hvor sportsdirektør Carlo Osti forleden dog udtrykte håb om, at han bliver i Sampdoria, hvor han har kontrakt til 2024 i Sampdoria.

- Jeg tror, at han kan vokse endnu mere ved at blive hos Sampdoria i et år mere, og det er klart, at det er det, vi gerne vil have, sagde han i et interview med RAI.

- Markedet bestemmer prisen uanset, hvad jeg siger, men det er klart, at vi taler om en spiller af absolut værdi. Det skal siges, at Sampdoria foretog en vigtig investering i drengen, der kun havde spillet nogle kampe i den danske liga. Vi købte ham for otte millioner euro på et tidspunkt, hvor han havde spillet meget lidt, lød det fra sportsdirektøren om sidste års køb i FC Nordsjælland.

Også det spanske medie Fichajes nævner Real Madrid som bejler til et af Europas hotteste højreben.