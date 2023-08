Ny baby-lykke: 'Tak for dette mirakel'

Og så var de fire.

Den tidligere fodboldstjerne Patrice Evra og hans danske partner Margaux Alexandra er blevet forældre igen.

Det bekræfter parret på Instagram.

'Jeg er så stolt af dig.'

'Tak for dette eminente mirakel. Endnu en frugt af vores kærlighed,' skriver den tidligere Manchester United-stjerne.

I 2021 fik parret deres første barn sammen, da sønnen Lilas kom til verden, og han kan nu se frem til at skulle opfylde rollen som storebror.

Den tidligere fodboldstjerne har to børn fra et tidligere forhold med Sandra Evra.

De nåede at være sammen i 25 år, da de allerede mødte hinanden som 14-årige, men gik fra hinanden i 2020.

Kort efter blev Evra og Margaux Alexandra forlovet og har blandt andet en lejlighed sammen på Østerbro i København.

Den nu 42-årige franskmand har flere gange fået stor opmærksomhed på sociale medier for nogle bizarre videoer.

Han har blandt andet forsøgt at synge Birthe Kjærs mega-hit 'Den knaldrøde gummibåd' for sine mange millioner følgere på Instagram.

