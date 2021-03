Ny drejning i vild transfer-saga: Junker fløj Europa rundt

De seneste døgns transfer-saga om danske Kasper Junker har mandag ført ham til lufthavne i såvel Stockholm som København, før han er landet i Rotterdam for at skrive kontrakt med en japansk klub.

Forvirret? Det har angriberens GPS formentlig også været.

’Jeg er sikker på, at det kommer en større afklaring på sagaen snarest’, skrev Kasper Junker i sms til Verdens Gang tirsdag.

Den skrev han to dage efter, at han havde forladt Bodø/Glimts træningslejr i spanske Marbella, hvor han på vej ud fra hotellet udtalte til Avisa Nordland, at ’her kan jeg ikke være mere’.

Klubben, som topscorer Junker med 27 sæsontræffere har været vred på for ikke at holde et løfte og sælge ham, fortalte mandag, at en japansk klub havde budt på Junker, men at man ikke så tæt på sæsonstart ville af med danskeren.

Tirsdag meddelte klubben til VG, at man ville melde ud, når der var nyt, og i mellemtiden hang Junker altså i luften – ikke foran kassen men på vej mod Holland.

Det gjorde han ifølge Avisa Nordland, fordi han skulle have foretaget sit lægetjek hos Feyenoord, da han ikke kan nå til Tokyo og Urawa Red Diamonds, inden det japanske transfervindue lukker 2. april.

Feyenoord har et samarbejde med Urawa Red Diamonds.

Bodø/Glimt har angiveligt afvist et bud på 15 millioner kroner, men måske er der alligevel bevægelse parterne i mellem.

Det var der i alt fald i Kasper Junker denne tirsdag.

Dansk mirakel går verden rundt

Nedslående melding for stjernen

37-årige Rebecca bliver den første

Drastisk CL-ændring på bordet